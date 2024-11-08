Россия готова и к мирным переговорам с Украиной, заявил 7 ноября Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Но только речь, по его словам, должна идти не о перемирии на полчаса или на полгода «для того, чтобы снарядов им подкатили». Глава государства ещё раз подчеркнул, что диалог должен строиться на базе складывающихся реалий и на основе договорённостей, которые были достигнуты в Стамбуле. Обсуждением этого и ряда других заявлений российского лидера ознаменован новый, 988-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

ИА Регнум Путин, Эрдоган

По словам Путина, Россия настроена на то, чтобы создать условия для долгосрочного урегулирования и чтобы Украина стала независимым, суверенным государством, а не была бы инструментом в руках третьих стран и не использовалась бы в их интересах.

В пример он привёл вторжение Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курскую область, где за три месяца боевых действий потерь у киевского режима оказалось больше, чем за весь прошлый год, — свыше 30 тысяч.

«А почему они там сидят, неся такие потери? Да потому что приказано из-за океана любой ценой, именно любой ценой, держаться хотя бы до выборов», — отметил, в частности, глава государства.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.