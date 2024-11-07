Сочи, Краснодарский край, 7 ноября, 2024, 21:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин призвал вернуться к системе взаимного доверия, добавив, что это станет первым шагом для создания новой системы безопасности.

Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

Российский лидер отметил, что на данный момент главная проблема в отношениях между Россией и странами Европы заключается в дефиците доверия. Он также указал на необходимость постепенно возвращаться к системе взаимного доверия.

«Сейчас можно дискутировать об этом до утра, но это первый шаг к тому, чтобы создавать единую систему безопасности», — сказал Путин на пленарной сессии ежегодного XXI заседания Валдайского форума.

В этой связи он напомнил заявления европейских политиков о том, что минские соглашения были подписаны только ради того, чтобы предоставить Киеву возможность перевооружиться.

«О каком же доверии может идти речь?», — заключил глава государства, добавив, что разделяет точку зрения, согласно которой вернуться к системе взаимного доверия не только возможно, но и необходимо.

23 мая бывший офицер ОБСЕ, военный аналитик по вопросам стратегии, подполковник армии Швейцарии в отставке Ральф Боссхард заявил, что система европейской безопасности потерпела крах из-за действий западных стран.

Боссхард выразил уверенность, что именно Североатлантический альянс и Евросоюз «приложили руку к тому, что европейцы сегодня не имеют большого влияния на континенте».