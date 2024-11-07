Путин рассказал, что конфликт на Украине позволил сделать Вашингтону
Путин: конфликт на Украине позволил США добиться укрепления своей роли в Европе
Сочи, Краснодарский край, 7 ноября, 2024, 21:42 — ИА Регнум. Конфликт на Украине позволил США добиться укрепления своей ведущей роли для европейских стран, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии ежегодного XXI заседания Валдайского форума.
«Тот конфликт, участниками которого, мы, к сожалению, являемся, он позволил Штатам добиться укрепления своей ведущей роли, мягко говоря», — сказал Путин.
Российский лидер отметил надменную зависимость стран Европы от Запада, добавив, что в конечном итоге это приведёт к ослаблению влияния европейских государств. Страны Европы, будучи членами НАТО, зачастую действуют в ущерб своим интересам, это особенно выгодно политике и экономике США, заключил президент.
6 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США могут прекратить украинский конфликт очень быстро. По мнению официального спикера Кремля, важным шагом к урегулированию конфликта может стать завершение выборов президента в Соединённых Штатах.