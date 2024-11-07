Сочи, Краснодарский край, 7 ноября, 2024, 21:42 — ИА Регнум. Конфликт на Украине позволил США добиться укрепления своей ведущей роли для европейских стран, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии ежегодного XXI заседания Валдайского форума.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Тот конфликт, участниками которого, мы, к сожалению, являемся, он позволил Штатам добиться укрепления своей ведущей роли, мягко говоря», — сказал Путин.

Российский лидер отметил надменную зависимость стран Европы от Запада, добавив, что в конечном итоге это приведёт к ослаблению влияния европейских государств. Страны Европы, будучи членами НАТО, зачастую действуют в ущерб своим интересам, это особенно выгодно политике и экономике США, заключил президент.

6 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США могут прекратить украинский конфликт очень быстро. По мнению официального спикера Кремля, важным шагом к урегулированию конфликта может стать завершение выборов президента в Соединённых Штатах.