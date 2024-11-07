Сочи, Краснодарский край, 7 ноября, 2024, 21:02 — ИА Регнум. Россия уже не раз останавливала тех, кто рвался к мировому господству, так будет и впредь, заявил 7 ноября президент Владимир Путин.

РИА Новости/Константин Михальчевский

РФ защитит себя, ни у кого по этому поводу не должно быть иллюзий, отметил Путин в ходе выступления на пленарной сессии XXI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

«И когда это необходимо, мы, конечно, будем предпринимать все меры для защиты России и каждого её гражданина. И всегда будем добиваться своих целей. Мы защитим себя, наших людей, пусть ни у кого не будет на этот счёт никаких иллюзий», — заявил глава государства.

Само существование России — гарантия сохранения многообразия мира и его успешного развития, сказал президент, отметив, что слышит эти слова от друзей из всех регионов мира.

«Может, это прозвучит несколько пафосно, но само существование России — гарантия того, что мир сохранит свои многоцветность, многообразие, сложность. И это залог успешного развития. И сейчас могу сказать, что это не мои слова. Это мне очень часто говорят мои друзья из всех регионов мира. Я ничего не преувеличиваю», — заявил глава государства.

Россия сегодня борется не только за свой собственный суверенитет, но и за свободу большинства стран, отметил Путин. РФ никому ничего не навязывает и навязывать не будет, страна руководствуется своими ценностями, готова к конструктивному диалогу со всеми, кто уважает свою культуру и не может иначе относиться к другим, добавил глава государства.