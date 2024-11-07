Краснодар, 7 ноября, 2024, 20:48 — ИА Регнум. Любое устойчивое мировое устройство может базироваться только на принципах равенства, заявил 7 ноября президент России Владимир Путин на юбилейном Международном дискуссионном клубе «Валдай» в Сочи.

Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

Глава государства также отметил, что развитые страны сталкиваются с потоком мигрантов, которые всё менее контролируемы ими. Российский лидер подчеркнул, что такой процесс вызывает ксенофобию.