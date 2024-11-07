Сочи, Краснодарский край, 7 ноября, 2024, 20:45 — ИА Регнум. В современном западноцентричном мире выработались некоторые клише, одно из которых предполагает, что есть так называемое прогрессивное человечество и есть якобы отсталые нецивилизованные народы, заявил 7 ноября президент России Владимир Путин.

В такой картине мира дело так называемых «варваров» — действовать по указанию тех, кто якобы стоит выше в этой иерархии, сказал глава государства в ходе выступления на пленарной сессии XXI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

«За несколько столетий в западноцентричном мире выработались некие клише, стереотипы, своего рода иерархия: есть развитый мир, прогрессивное человечество и некая универсальная цивилизация, к которой все должны стремиться, а есть отсталые, нецивилизованные народы, варвары. Их дело беспрекословно слушать, что им говорят со стороны и действовать по указанию тех, кто якобы стоит выше этих народов в цивилизационной иерархии», — сказал президент.

Этот подход является неоколониальным и по сути расистским, он становится препятствием для развития мира, отметил Путин.

«Беда в том, что эта, по сути, расистская идеология пустила корни в сознание очень многих, и это тоже серьезное ментальное препятствие для всеобщего гармоничного развития», — сказал глава государства.

Для того, чтобы выстраивать отношения, надо понимать собеседника, а не приписывать ему то, что думаешь о нём сам, подчеркнул президент.