Сочи, Краснодарский край, 7 ноября, 2024, 20:44 — ИА Регнум. Россия никогда не выступала и не выступает инициатором применения силы, она делает это лишь когда приходится, заявил президент России Владимир Путин на на заседании клуба «Валдай».

РИА Новости/Сергей Бобылев

Путин также заявил, что, если будет нужно, он будет защищать Россию любыми средствами.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3928008" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> «Наша страна никогда не выступала и не выступает инициатором применения силы». О силовом способе разрешения противоречий в современном мире

«Наша страна никогда не выступала и не выступает инициатором применения силы — нам приходится это делать только тогда, когда становится понятно, что оппонент ведет себя агрессивно, не воспринимает никаких, абсолютно никаких аргументов. РФ всегда будет добиваться своих целей. Сегодня страна борется за свою свободу, права и суверенитет», — сказал российский лидер.

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