Сочи, Краснодарский край, 7 ноября, 2024, 20:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 7 ноября рассказал, как европейские лидеры признавались ему, что их «пугают Путиным», и выражали непонимание, зачем это делается.

Global Look Press/Clemens Bilan / Pool

«Знаете, ещё до всех острых конфликтов сегодняшнего дня мне европейские лидеры многие говорили: «Чего они нас пугают тобой, нам не страшно», — сказал глава государства в ходе выступления на пленарной сессии XXI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

Целью было «напугать как следует» и разорвать отношения России с Европой, особенно с Германией и Францией, подчеркнул Путин.