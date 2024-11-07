Сочи, Краснодарский край, 7 ноября, 2024, 20:20 — ИА Регнум. Мир нуждается в России, что подтверждает количество собравшихся на юбилейном Международном дискуссионном клубе «Валдай». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе речи на указанном мероприятии.

Сергей Фадеичев/ТАСС

Глава государства подчеркнул, что никому не удастся изменить это отношение к России.

«Сам факт того, что юбилейный «Валдай» собрал такую представительную аудиторию, говорит, мне кажется, сам за себя… Россия нужна миру, и никакие решения ни вашингтонских, ни брюссельских якобы начальников над другими не способны изменить этого», — сказал он.