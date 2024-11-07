Сочи, Краснодарский край, 7 ноября, 2024, 20:17 — ИА Регнум. В настоящее время не идёт конфликт всех со всеми, это конкретный конфликт большинства населения планеты, выступающего за мир и равноправие, и меньшинства, выступающего за собственную монополию. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании клуба «Валдай».

РИА Новости/Кристина Кормилицына

Он уточнил, что Россия выступает за равноправное развитие в мире, а Запад, по его словам, концентрируется не на созидании, а на удержании контроля и монополии. Президент добавил, что любой монополии рано или поздно приходит конец.

«Какой же конфликт мы наблюдаем сегодня? Убежден, это вовсе не конфликт всех со всеми, вызванный отступлением от неких правил, о которых нам часто твердят на Западе. Вовсе нет. Мы видим конфликт между подавляющей частью населения планеты, которая хочет жить и развиваться во взаимосвязанном мире огромного количества возможностей, и мировым меньшинством, которое озабочено только одним, как я уже говорил, — сохранением своего доминирования», — сказал российский лидер.

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