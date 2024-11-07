Сочи, Краснодарский край, 7 ноября, 2024, 20:00 — ИА Регнум. Никто не гарантирует, что ядерное оружие не будет задействовано Западом, заявил 7 ноября президент России Владимир Путин на пленарной сессии ежегодного XXI заседания Валдайского форума.

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Глава государства отметил, что оружие, которое способно привести страны к взаимному уничтожению, непрерывно совершенствуется и приобретает новые форматы в зависимости от этапа развития технологий.

«И никто не гарантирует, что в случае лавинообразного нарастания угроз и окончательного разрушения правовых и моральных норм оно не будет задействовано», — добавил Путин.

Российский лидер также напомнил, что западный «либерализм» продемонстрировал нетерпимость к любой из альтернативных идеологий, а также к любой независимой мысли.

Глава государства отметил, что даже на фоне происходящих событий РФ не ставит вопрос «мы или они». При этом, как отметил Путин, именно такой политики и придерживается Вашингтон по отношению к Москве.