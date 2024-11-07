Сочи, Краснодарский край, 7 ноября, 2024, 19:52 — ИА Регнум. Появление новых региональных конфликтов угрожает миру, заявил президент России Владимир Путин 7 ноября в ходе речи на Международном дискуссионном клубе «Валдай».

Global Look Press/Kirill Chubotin/Keystone Press Agency

Российский лидер отметил, что некоторые из них были предсказаны ранее.

«Какие-то из этих проблем мы с вами предсказывали, встречаясь раньше, детально даже обсуждали, встречаясь на Валдайском клубе, а какие-то интуитивно только предчувствовали, надеясь на лучшее, но не исключали и худшего сценария. Что-то, напротив, стало для всех полной неожиданностью», — сказал он.

По словам Путина, следует надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Он также подчеркнул, что современная динамика стала непредсказуемой.