Москва, 7 ноября, 2024, 19:47 — ИА Регнум. Первые десятилетия XXI века насыщены сложнейшими процессами и драматическими событиями, заявил 7 ноября президент России Владимир Путин.

Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

Формируется новое устройства мира, сказал глава государства в ходе выступления на пленарной сессии XXI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Нам с вами также выпало жить в эпоху кардинальных, по сути, революционных перемен. Не только осмыслять, но и быть непосредственными участниками сложнейших процессов первой четверти XXI века», — отметил президент.

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