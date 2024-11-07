Махачкала, 7 ноября, 2024, 15:19 — ИА Регнум. В Дагестане задержали блогера, общественного деятеля и спортивного комментатора Рамазана Рабаданова, заявил председатель региональной Общественной наблюдательной комиссии Шамиль Хадулаев.

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Задержание произошло вечером 6 ноября, написал Хадулаев в своём Telegram-канале.

«Вчера вечером на улице Ленина был задержан мой друг и коллега общественник, правозащитник, спортивный комментатор Рамазан Рабаданов», — отметил он.

Рабаданов находится в изоляторе временного содержания в Махачкале, заявил Хадулаев. Правоохранительные органы ситуацию не комментировали.

Также Хадулаев опубликовал обращение находящегося в зоне проведения специальной военной операции сына Рабаданова к президенту Владимиру Путину. Рабаданов-младший попросил верховного главнокомандующего разобраться в ситуации и выразил надежду, что закон будет соблюдён.

Рамазан Рабаданов получил известность благодаря своим комментариям бойцовских турниров, соревнований по вольной борьбе, собачьих боёв, а также озвучиванию иностранных фильмов и документальных картин о дикой природе.