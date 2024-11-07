Донецк, 7 ноября, 2024, 16:40 — ИА Регнум. Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» отразила атаку американского беспилотника на Старобешевскую тепловую электростанцию (ТЭС) в Донецкой Народной Республике, сообщило 7 ноября управление ФСБ по региону.

Валентин Спринчак/ТАСС Вид на Старобешевскую ТЭС

«Перехвачен американский беспилотник самолётного типа, вооружённый фугасной боевой частью весом 15 кг, нацеленный на критически важный для региона объект энергопромышленности — Старобешевскую тепловую электростанцию», — сказано в сообщении ведомства.

Взрывотехники УФСБ провели рентгенографическое исследование сбитого дрона, установили расположение средств инициирования боевого заряда и при помощи мобильного робототехнического комплекса деактивировали исполнительный механизм устройства. В ведомстве также добавили, что жертв и ущерба объектам инфраструктуры удалось избежать.

Старобешевская ТЭС является стратегически важной тепловой электростанцией. Она обеспечивает энергией южные и центральные районы ДНР.

6 ноября стало известно, что ВСУ атаковали город Энергодар в Запорожской области и береговую линию у ЗАЭС.

По данным Минобороны РФ, дежурные средства противовоздушной обороны в течение ночи с 6 на 7 ноября обнаружили и уничтожили 15 украинских беспилотников над двумя российскими регионами. Над территорией Воронежской области ликвидировано 14 беспилотников, ещё один дрон перехвачен и уничтожен над территорией Белгородской области.

7 октября ИА Регнум передавало, что за неделю в ДНР системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол» были сорваны 103 попытки киевского режима осуществить террористические атаки с помощью беспилотников.