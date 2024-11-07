Сидней, Австралия, 7 ноября, 2024, 15:29 — ИА Регнум. Странные тёмные комки с неприятным запахом, из-за которых в сентября закрыли пляжи в австралийском Сиднее, оказались смесью человеческих фекалий, наркотиков и синтетических фторорганических соединений (PFAS). Об этом сообщает 7 ноября ABC News.

STEVEN MARKHAM/EPA/ТАСС

Таинственные чёрные шары поставили в тупик местные власти. Предполагалось, что они состоят из смолы, образовавшейся после разлива нефти или сброса отходов с корабля. Однако исследования показали, что они больше похожи на отложения в канализационных системах.

«Это точно не из-за разлива нефти. Это отходы жизнедеятельности человека или загрязнения, которые каким-то образом попали в воду», — сказал профессор химии из Университета Нового Южного Уэльса Джон Бевес, изучавший липкие комки.

По его словам, в составе шаров также нашли растительное масло, дизельное топливо, каннабиоид ТГК, метамфетамин и другие наркотики. Вещества могли попасть в море через ливневую канализацию или как-то ещё, например, их могли сбросить с лодки.

Вероятно, все комки «поступали из одного места в одно и то же время», отметил он. Учёный добавил, что шары разослали по всему университетскому кампусу, чтобы провести анализы, и с ними было крайне неприятно работать из-за отвратительного запаха.

Агентство по охране окружающей среды пока не установило источник загрязнения, но ожидает, что окончательные результаты анализов поступят в ближайшие недели, говорится в материале.

Как сообщало ИА Регнум, в середине октября популярный пляж Куджи в Сиднее закрыли из-за сотен чёрных шаров, обнаруженных на берегу. Власти предположили, что они могут быть токсичными. Отмечалось, что больше всего предметы похожи на «шарики смолы, образующейся при контакте нефти с мусором и морской водой».