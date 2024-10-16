В Австралии закрыли городской пляж Сиднея из-за сотен странных чёрных шаров
Канберра, 16 октября, 2024, 06:16 — ИА Регнум. Городской пляж австралийского города Сиднея, расположенного на восточном побережье континента, закрыт из-за сотен чёрных шаров на берегу неизвестного происхождения. Об этом 15 октября сообщила пресс-служба муниципалитета городского района Рэндвик.
Уточняется, что доступ на популярнейший пляж Куджи закрыт до тех пор, пока аварийные службы не соберут все чёрные шары, выброшенные на берег.
«Такое происшествие зафиксировано у нас впервые, и сейчас мы принимаем меры для безопасного сбора и вывоза обнаруженных объектов с пляжа, осматриваем окрестности. Любителям пляжного отдыха рекомендовано не посещать Куджи и не прикасаться к обнаруженным там предметам», — пояснили в муниципалитете.
Специалисты до сих пор не определили состав и происхождение таинственных чёрных объектов. Часть шаров отправили их для анализа и изучения в управление охраны окружающей среды штата Новый Южный Уэльс и в агентство по контролю качества прибрежных вод. Отмечается, что больше всего находки похожи на «шарики смолы, образующейся при контакте нефти с мусором и морской водой».
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