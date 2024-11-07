Москва, 7 ноября, 2024, 16:53 — ИА Регнум. Мошенники обманули 73-летнюю московскую пенсионерку-модель, участвующую в модных показах Kenzo, ГУМа и других. Под предлогом перерасчёта пенсии преступники похитили 63 183 347 рублей.

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5 ноября в полицию обратилась 73-летняя Роза С., женщина рассказала, что 28 августа ей позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником пенсионного фонда. Он объяснил, что поступил перерасчет ее пенсии, но чтобы всё оформить правильно, нужно назвать код из СМС, который поступит на телефон. Роза выполнила инструкции и передала цифры незнакомцу. Через несколько часов пенсионерке снова поступил звонок, на этот раз звонивший представился сотрудником ФСБ. Он напугал Розу новостью, что ее банковские счета взломаны, а деньги уходят на Украину. Чтобы это остановить, мужчина настоятельно рекомендовал пенсионерке следовать его инструкциям. Она согласилась. Следующие нескольких дней мошенники под видом сотрудников ФСБ давали женщине указания и запугивали её возможной уголовной ответственностью за отказ от сотрудничества. В итоге 73-летняя Роза поверила мошенникам.

«14 октября женщина сняла с банковских счетов 13 300 000 и передала их курьеру для сохранения денег на безопасных счетах. Днем 22 октября она забрала все денежные средства из банковской ячейки в разной валюте: 150 000 евро, 340 000 долларов и 795 000 рублей. После чего в офисе на Ленинградском шоссе разложила денежные средства и сделала фотографию, снимок она отправила мошенникам. Через несколько минут пришел неизвестный ей молодой человек и под видом курьера и забрал денежные средства, которые находились в черной сумке Hugo Boss. Ущерб составил 63 183 347 рублей», — рассказал собеседник агентства.

По информации ИА Регнум, пенсионерка владеет автомобилем Porsche Cayenne мощностью 450 л/с, живёт в элитном коттеджном посёлке в Подмосковье. Женщина является моделью одного из люксовых магазинов женской одежды, часто принимает участие в модных показах в ГУМ и публикует фото со знаменитостями. Кроме того, она числится гендиректором акционерного общества, имеющего лицензии на деятельность по сохранению объектов культурного наследия и по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Ранее Роза С. была руководителем ещё нескольких юрлиц.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 30 сентября 81-летний художник-минималист обратился в полицию после того, как с ним связались мошенники под видом московского градоначальника и сотрудников ФСБ. Общаясь с ними, мужчина лишился более 5 млн рублей. По факту мошеннических действий правоохранители начали проверку.