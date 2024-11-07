Москва, 7 ноября, 2024, 13:18 — ИА Регнум. Больше 50 студентов и преподавателей совместной программы развития «Академии Мосинжпроекта» и НИУ МГСУ получили сертификаты о повышении квалификации. Об этом сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Сергей Жуков.

«Мосинжпроект» Участники программы «Академии Мосинжпроекта» и МГСУ защитили проекты

«Программа, реализуемая второй год подряд экспертами «Мосинжпроекта», позволяет студентам одного из крупнейших строительных вузов страны глубоко погрузиться в будущую профессию. Образовательная инициатива основана на практических модулях, максимально адаптирована к реальным задачам и позволяет обрести важнейшие навыки управления полным жизненным циклом строительных проектов», — отметил Сергей Жуков.

Он отметил, что к программе «Инновационные методы и контроллинг в управлении строительными проектами. Практические инструменты и комплексные решения» привлекают студентов, которые справились с отборочным испытанием. С апреля текущего года они проходили обучение и детально прорабатывали проект по фазам жизненного цикла — технико-экономическим показателям, анализу заинтересованных сторон, сбалансированным контрарным стратегиям, управлению рисками, календарно-сетевому планированию, финансово-экономической модели и цифровизации.

«Мосинжпроект» Участники программы «Академии Мосинжпроекта» и МГСУ защитили проекты

Результаты продемонстрированы на итоговой презентации и защите проекта перед руководством «Мосинжпроекта», ведущими экспертами сообщества EPC, лидерами высшей лиги Проектного контроля РФ, ведущими преподавателями НИУ МГСУ и представителями проектного интегратора ГК ПМСОФТ. Участники программы смогут пройти в «Мосинжпроекте» производственную практику и, хорошо себя зарекомендовав, получить приглашение на работу.

После церемонии участники экспертного сообщества по развитию методологии и стандартизации ЕРС-контрактов в Российской Федерации обсудили развитие законодательной базы в области управления проектами с использованием интегрированных контрактов — на проектирование, закупку оборудования и материалов и строительство. По итогам встречи будут сформулированы методические рекомендации, которые направят на оценку в Министерство строительства и ЖКХ РФ.

«Мосинжпроект» Участники программы «Академии Мосинжпроекта» и МГСУ защитили проекты

«Мосинжпроект» — один крупнейших инжиниринговых холдингов России. Компания была включена в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ.

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