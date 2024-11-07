Новокуйбышевск, Самарская область, 7 ноября, 2024, 13:14 — ИА Регнум. «Роснефть» начнет производство марок битумов PG. Они выдерживают повышенные транспортные нагрузки в составе дорожного полотна, имеют увеличенный температурный диапазон эксплуатации, а также максимально учитывают факторы, влияющие на стойкость дорожного покрытия к появлению дефектов. Это особенно важно для регионов РФ с большими перепадами суточных температур, а также в условиях постоянно возрастающих нагрузок на дорожную сеть.

Пресс-служба ПАО НК «Роснефть» «Роснефть» начнет производить инновационные дорожные битумы

Битумы PG разработали новокуйбышевский научный институт компании и дочернее предприятие «РН-Битум». Применение новых марок PG при строительстве дорог увеличит эксплуатационный срок их службы примерно до 7-12 лет, уменьшит затраты на ремонтные работы, обезопасит дорожное движение и позволит обеспечить качественными и долговечными материалами российскую дорожную отрасль в целом.

Переход на выпуск новых битумов позволяет более широко использовать сырьевую базу и максимально использовать проектную мощность установок, поддерживая высокую стабильность сырья.