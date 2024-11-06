Москва, 6 ноября, 2024, 23:27 — ИА Регнум. Киновед, педагог Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК) и организатор кинопроизводства и директор киностудий «Мосфильм» и «Юность» Борис Криштул скончался в возрасте 84 лет. Об этом 6 ноября сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России.

Global Look Press/Alexei Moschenkov/Russian Look

«6 ноября 2024 года на 84-м году ушел из жизни наш друг и коллега, организатор кинопроизводства, педагог, заслуженный работник культуры РФ, член Союза кинематографистов России Криштул Борис Иосифович», — говорится в сообщении.

Причину смерти Криштула в организации не уточнили. О дате и месте прощания с выдающимся киноведом сообщат позднее.

Союз кинематографистов выразил глубокие соболезнования родным и близким Бориса Криштула.

Криштул родился в Москве 21 августа 1940 года, а в 1960 году он поступил во ВГИК, на экономический факультет, где заочно учился, работая администратором различных картин, которые снимались на киностудиях «Мосфильм» и «Юность». В качестве директора участвовал в создании таких широко известных и любимых зрителем кинокартин, как: «От зари до зари», «Фронт за линией фронта», «О бедном гусаре замолвите слово», «Рецепт ее молодости», культового кинофильма-катастрофы «Экипаж» и других.

В 1979 году его пригласили преподавать во ВГИК, с начала 1990-х годов Криштул полностью переключился на преподавательскую деятельность, он являлся доцентом ВГИКа. Борис Криштул написал много книг, посвященных истории кино. Среди них: «Унесенные ветром славы. Взлеты и падения великих продюсеров» (2012), «Добро пожаловать в «Юность» (2018), «Длинная дорога в Канны» (2022) и другие.

В 2003 году удостоен Благодарности министра культуры Российской Федерации за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм в работе.