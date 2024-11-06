В Каспийске после атаки дрона ВСУ будут отключать фонари по ночам
В Каспийске после атаки дрона ВСУ будут отключать уличное освещение по ночам
Каспийск, Дагестан, 6 ноября, 2024, 21:10 — ИА Регнум. В дагестанском Каспийске после атаки беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) будут отключать уличное освещение по ночам, сообщил мэр города Борис Гонцов.
«Мы приняли решение временно ограничить некоторые аспекты городской жизни в целях вашей безопасности. С 01:00 ночи до 8:00 утра будет отключено уличное освещение, чтобы минимизировать присутствие людей на улицах в ночное время», — написал чиновник в своём Telegram-канале.
Кроме того, приостановлена работа некоторых школ и детских садов в Каспийске. Указанные решения были приняты в ходе внеочередного заседания Комиссии по чрезвычайной ситуации и обеспечению пожарной безопасности.
Мэр отметил, что обстановка в Каспийске стабильная, однако все службы находятся в повышенной готовности.
6 ноября ИА Регнум передавало, что беспилотный летательный аппарат ВСУ был перехвачен российскими силами ПВО в районе Каспийска. Атаку беспилотника в Дагестане зафиксировали впервые.
Ранее, 29 октября, в городе Гудермесе Чеченской Республики в результате атаки беспилотника возник пожар на территории Российского университета спецназа. Возгорание оперативно потушили, пострадавших не было.