Каспийск, Дагестан, 6 ноября, 2024, 21:10 — ИА Регнум. В дагестанском Каспийске после атаки беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) будут отключать уличное освещение по ночам, сообщил мэр города Борис Гонцов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы приняли решение временно ограничить некоторые аспекты городской жизни в целях вашей безопасности. С 01:00 ночи до 8:00 утра будет отключено уличное освещение, чтобы минимизировать присутствие людей на улицах в ночное время», — написал чиновник в своём Telegram-канале.

Кроме того, приостановлена работа некоторых школ и детских садов в Каспийске. Указанные решения были приняты в ходе внеочередного заседания Комиссии по чрезвычайной ситуации и обеспечению пожарной безопасности.

Мэр отметил, что обстановка в Каспийске стабильная, однако все службы находятся в повышенной готовности.

6 ноября ИА Регнум передавало, что беспилотный летательный аппарат ВСУ был перехвачен российскими силами ПВО в районе Каспийска. Атаку беспилотника в Дагестане зафиксировали впервые.

Ранее, 29 октября, в городе Гудермесе Чеченской Республики в результате атаки беспилотника возник пожар на территории Российского университета спецназа. Возгорание оперативно потушили, пострадавших не было.