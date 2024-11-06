Москва, 6 ноября, 2024, 20:23 — ИА Регнум. Группа «Россети» впервые приняла участие в программе федерального просветительского марафона «Знание. Первые». Марафон проводится при поддержке правительства Москвы для того, чтобы формировать интерес к науке и технологиям среди молодежи.

Telegram/Россети

На своем стенде «Россети» провели ознакомительные занятия, посвященные основам электроэнергетики. Школьники, студенты и другие участники узнали об энергосистеме страны, как устроены энергообъекты, в том числе ЛЭП, процессе передачи электроэнергии в дома.

Ключевым событием стало познавательное шоу с трансформатором Теслы. Устройство создает эффектные электрические разряды, напоминающие молнии. Оно «зажигает» лампу на расстоянии и дает возможность услышать электричество. Кроме того, трансформатор помогает объяснить такие сложные физические процессы, как индукция и передача энергии. За время марафона участие в занятии приняли около 1000 человек.

«Главная задача марафона — рассказать о возможностях, которые открываются перед молодыми людьми», — отметила директор по персоналу и организационному развитию ПАО «Россети» Дарья Борисова. Она добавила, что на марафоне представители российских компаний, общественные деятели и лидеры мнений рассказывают школьникам и студентам о масштабных проектах, востребованных специальностях, знаниях и навыках.

«Мы уверены, что подобные мероприятия помогают учащимся не только осознанно выбрать путь самореализации, но также мотивируют их на созидание, формируют неравнодушное и ответственное отношение к окружающему миру», — подчеркнула Борисова.

Сотрудничество в области просветительской деятельности между ПАО «Россети» и Российским обществом «Знание» реализуется в рамках соглашения, подписанного на полях Российской энергетической недели в Москве.