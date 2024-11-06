Киев, 6 ноября, 2024, 19:06 — ИА Регнум. Вице-спикер Верховной рады Украины Александр Корниенко понадеялся, что кандидат от Республиканской партии США Дональд Трамп может завершить украинский конфликт и провести очередные парламентские выборы.

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«Мы очень хотели бы, начиная с Дональда Трампа, избранного президента, и заканчивая конгрессом, сенатом, чтобы они сделали максимум для того, чтобы мы могли переизбраться», — приводит слова Корниенко украинское издание «Левый берег».

По словам вице-спикера, для переизбрания Рады необходимо завершить конфликт, поскольку во время военного положения подобные процедуры заблокированы.

Ранее украинское информагенство провело опрос среди жителей Киева. Большинство из них отнеслись к победе республиканца с ужасом или скептически. Некоторые украинцы посчитали, что необходимо заниматься внутренними делами вместо того, чтобы следить за событиями в других странах.

Как передавало ИА Регнум, 6 ноября депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что после предварительной победы Трампа на президентских выборах в США «план победы» главы киевского режима Владимира Зеленского теряет шанс на реализацию.

Украинский нардеп также заявил, что при Трампе порядок в США будет основан «не на правилах, а на договорённостях». В связи с этим, как отметил Гончаренко, Украина должна показать Вашингтону, что «она умеет и для чего нужна».