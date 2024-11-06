Уфа, 6 ноября, 2024, 14:40 — ИА Регнум. Специалисты компании «РН-Сервис» (входит в нефтепромысловый блок «Роснефти») разработали программу «Автоматический диспетчер». Виртуальный помощник собирает информацию в формате ежесуточной сводки производственных показателей бригад текущего и капитального ремонта скважин. Новинка уже опробована в уфимском филиале предприятия.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» внедряет искусственный интеллект в технологические процессы

В программе использованы технологии распознавания и синтеза речи. «Автоматический диспетчер» самостоятельно звонит в бригады по заранее сохраненным номерам, проводит опрос и фиксирует полученные сведения. Затем виртуальный помощник формирует сводку о состоянии спецтехники, статусе ремонта скважины и других процессах всего за 15 минут, прежде на это уходило полтора часа.

Программа также помогает выявлять отклонения в технологическом процессе с помощью анализа данных в режиме реального времени.

«Автоматический диспетчер» сэкономит уфимскому филиалу в год до 70 млн рублей. В планах компании — распространить этот опыт еще на десять филиалов «РН-Сервис».