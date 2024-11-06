Москва, 6 ноября, 2024, 13:43 — ИА Регнум. Тело коллекционера, арт-дилера и галериста Константина Елютина обнаружили накануне в его квартире на Ленинском проспекте в Москве, сообщает 6 ноября KP.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Предположительно, Елютин совершил суицид из-за продолжительной болезни. Ранее он уже пытался покончить с собой.

Галеристу было 77 лет. По факту его смерти проводится доследственная проверка, подробности произошедшего устанавливаются.

Елютин формировал частные и корпоративные коллекции из работ российских, китайских и западно-европейских художников. Он владел собственной галереей ArtConstantis на Болотной набережной.