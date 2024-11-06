Москва, 6 ноября, 2024, 13:25 — ИА Регнум. Вот и завершились долгожданные праздничные выходные — те дни, когда москвичи и гости столицы смогли отодвинуть рабочие дела, важные созвоны и провести время в кругу родных и близких. И многие выбрали для себя культурный отдых. Например, совершили променад по мотивам любимых фильмов в кинопарке «Москино». Недалеко от центра города гостей ожидало настоящие путешествие по временам и эпохам. Улицы старого Берлина, Москва 40-х, заброшенная деревня и даже район в стиле вестерн. А еще мастер-классы для всей семьи и театральные постановки и, конечно же, возможность увидеть своими глазами, как создается настоящее кино.

Фото Александра Какасьева

Кадр один, дубль один

Добраться до уникальной площадки можно как на личном авто (припарковаться получится без каких-либо проблем), так и на общественном транспорте. Подойдут экспресс-маршруты Е142, Е143 и Е148, отправляющиеся от станции «Теплый стан» и «Ольховая».

Фото Александра Какасьева

На входе гостя окутывает знакомая музыка из советских фильмов. Первая точка маршрута — информационный центр, где работники «Москино» расскажут о павильонах, всевозможных активностях и выдадут карту. Вход для взрослого — 600 рублей. Детский — 350. Также предусмотрены семейные тарифы.

Фокусник, хлопушка, бутафор

Получив яркий браслет, направляемся в образовательный центр. В здании расположился уютный фудкорт, кинотеатр, театр и стойки, где гости могут приобрести экскурсии. Их тут довольно много.

Например, «Профнавигационная». Гостям поведают о самых важных и необычных кинопрофессиях: режиссере, операторе-постановщике, продюсере, скрипт-супервайзере, бутафоре, «хлопушке» и «фокуснике». Посетители увидят, кто и зачем рисует комиксы для съемок, заглянут в мастерские по декорациям и побывают на демонстрационном мастер-классе по гриму.

Фото Александра Какасьева

Также гости смогут поучаствовать в обзорной экскурсии «Мир кино». Слушатели узнают, как снимают трюки и устраивают пожары в фильмах, чем отличается кафер от фокус-пуллера и почему хлопушка — самый главный инструмент на съемочной площадке. А еще во время прогулки гости увидят, как работают гримеры, посетят самый большой хромакей в Европе, декорации ковбойского городка, русской деревни и довоенной Москвы. В конце сделают фото в режиссерском кресле и по кинотрадиции разобьют тарелку на счастье

Фото Александра Какасьева

Кроме того, гостям доступна уникальная аудиоэкскурсия — «Кинопрогулка». Ее записал голос кинопарка — актёр театра и кино Сергей Бурунов. Чтобы полностью погрузиться в киновселенную, каждый наденет наушники: необычные звуки, приятные запахи и даже неожиданные тактильные ощущения — все легенды и традиции кинопарка в двух динамиках. Главное — внимательно слушать и следовать за аудиоподсказками.

Для любителей ярких приключений организаторы придумали экскурсию «Стоп. Снято». Это детективная игра. Участники должны вычислить и найти преступника, который похитил сценарий фильма «Абракадабра». Для этого придется серьезно поломать голову — на пути к разгадке команду ждут ребусы, головоломки и настоящие шифры. Юным детективам понадобятся все профессиональные навыки: ловкость, сообразительность, логика и даже способность общаться жестами.

Фото Александра Какасьева

И, наконец, завершает серию экскурсий — ознакомительная. Здесь вы узнаете, как снимают романтическую комедию и исторический детектив, как двигается самолет без крыльев и кто они —все эти люди в титрах.

В этот раз ИА Регнум решило остановиться на обзорной. За полтора часа на ней обещают провести по ключевым локациям и рассказать много интересного.

Далеко не предел

Собрав гостей, местный экскурсовод Анна первым делом просит не теряться, ведь территория «Москино» очень большая. И уже через несколько минут все убедились в этом лично: 18 площадок, четыре павильона и 180 гектаров земли. И это только первая часть кинопарка, которую открыли в сентябре. В планах — около 64 локаций на 1100 гектарах земли.

Фото Александра Какасьева

«Это почти семь Голливудов! Сколько же тут можно будет снять фильмов?» — поинтересовался один из гостей.

«Более 200 в год. А ещё кинопарк станет крупнейшей мировой площадкой для натуральных съемок. По будням идет кинопроцесс, а по выходным приглашаем гостей», — отметила экскурсовод.

Фото Александра Какасьева

Улицы Берлина

Следующая точка маршрута — улицы Берлина. Атмосфера действительно очень реалистичная. По одну сторону — двухэтажные здания из багрового кирпича, старинные железные двери, слегка покосившиеся фонари и местные ларьки. Кажется, еще вчера по этой улице бегал юный разносчик газет, решивший потратить последний пфенниг на любимый рогалик. С другой стороны — мрачные, бетонные блоки той самой Берлинской стены. Снежные хлопья, что укрывали ворота КПП, добавляли происходящему особой реалистичности.

Как отмечает экскурсовод, большая часть локаций сделана с помощью легких материалов. Так площадку проще собирать и разбирать, создавая все новые и новые локации. Есть, конечно, объекты из бетона и железных балок. Но это скорее исключение.

Фото Александра Какасьева

«Кстати, в местных широтах снимали кинокартину «ГДР» Сергея Попова, а на лестнице Рейхстага — клип певицы Зиверт», — говорит Анна.

Разнообразие павильонов и огромная фотозона

Кстати, каждые выходные в парке проводят тематические мероприятия, вот и в День народного единства гости могли принять участие в настоящих съемках. Первая проходила в аутентичном здании питерского паба прошлого столетия. Режиссеры, операторы, сценарий, хлопушки и ты — в главной роли. Особенно весело было детям, которые радостно танцевали с любимыми киногероями под лучами софитов. В конце ребята вместе с родителями могли сделать памятное фото.

Фото Александра Какасьева

«Пришли сюда всей семьей, — делится впечатлениями многодетная мама Елена. — Прогулялись по заброшенной деревне, соборной площади, ковбойскому городку и даже приняли участие в съемках. На самом деле, когда у тебя трое детей и один подросток, найти что-то, что объединит всех, та еще задача. Но здесь получилось».

Сделав яркие кадры, группа продолжает ознакомление с площадками «Москино». За время экскурсии удалось посетить ковбойский городок, увидеть настоящий самолет, заброшенную деревню и Рейхстаг. Яркие эмоции вызвал павильон «Москва — 40», где снимали «Враг у ворот» и «По зову сердца».

«Не удивляйтесь, что некоторые дома разрушены, это все стилизация. Так выглядел город в годы войны. На здания наносили специальную светомаскировку, чтобы нельзя было отличить конструкцию во время налёта», — рассказала Анна.

Фото Александра Какасьева

По окончании экскурсии ещё одна «киношная» традиция — группа разбила кинотарелку. Отправляемся на Соборную площадь. Там можно посетить кузнеца, кукольное представление, монетный двор, кожевенную мастерскую и многое другое. Активная программа кинопарка «Москино» — это место, где каждый найдёт дело по душе. Будь то экскурсия, мастер-класс или фотосессия на фоне локаций.