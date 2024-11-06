«Это почти семь Голливудов»: что ждет посетителей в кинопарке «Москино»
Москва, 6 ноября, 2024, 13:25 — ИА Регнум. Вот и завершились долгожданные праздничные выходные — те дни, когда москвичи и гости столицы смогли отодвинуть рабочие дела, важные созвоны и провести время в кругу родных и близких. И многие выбрали для себя культурный отдых. Например, совершили променад по мотивам любимых фильмов в кинопарке «Москино». Недалеко от центра города гостей ожидало настоящие путешествие по временам и эпохам. Улицы старого Берлина, Москва 40-х, заброшенная деревня и даже район в стиле вестерн. А еще мастер-классы для всей семьи и театральные постановки и, конечно же, возможность увидеть своими глазами, как создается настоящее кино.
Кадр один, дубль один
Добраться до уникальной площадки можно как на личном авто (припарковаться получится без каких-либо проблем), так и на общественном транспорте. Подойдут экспресс-маршруты Е142, Е143 и Е148, отправляющиеся от станции «Теплый стан» и «Ольховая».
На входе гостя окутывает знакомая музыка из советских фильмов. Первая точка маршрута — информационный центр, где работники «Москино» расскажут о павильонах, всевозможных активностях и выдадут карту. Вход для взрослого — 600 рублей. Детский — 350. Также предусмотрены семейные тарифы.
Фокусник, хлопушка, бутафор
Получив яркий браслет, направляемся в образовательный центр. В здании расположился уютный фудкорт, кинотеатр, театр и стойки, где гости могут приобрести экскурсии. Их тут довольно много.
Например, «Профнавигационная». Гостям поведают о самых важных и необычных кинопрофессиях: режиссере, операторе-постановщике, продюсере, скрипт-супервайзере, бутафоре, «хлопушке» и «фокуснике». Посетители увидят, кто и зачем рисует комиксы для съемок, заглянут в мастерские по декорациям и побывают на демонстрационном мастер-классе по гриму.
Также гости смогут поучаствовать в обзорной экскурсии «Мир кино». Слушатели узнают, как снимают трюки и устраивают пожары в фильмах, чем отличается кафер от фокус-пуллера и почему хлопушка — самый главный инструмент на съемочной площадке. А еще во время прогулки гости увидят, как работают гримеры, посетят самый большой хромакей в Европе, декорации ковбойского городка, русской деревни и довоенной Москвы. В конце сделают фото в режиссерском кресле и по кинотрадиции разобьют тарелку на счастье
Кроме того, гостям доступна уникальная аудиоэкскурсия — «Кинопрогулка». Ее записал голос кинопарка — актёр театра и кино Сергей Бурунов. Чтобы полностью погрузиться в киновселенную, каждый наденет наушники: необычные звуки, приятные запахи и даже неожиданные тактильные ощущения — все легенды и традиции кинопарка в двух динамиках. Главное — внимательно слушать и следовать за аудиоподсказками.
Для любителей ярких приключений организаторы придумали экскурсию «Стоп. Снято». Это детективная игра. Участники должны вычислить и найти преступника, который похитил сценарий фильма «Абракадабра». Для этого придется серьезно поломать голову — на пути к разгадке команду ждут ребусы, головоломки и настоящие шифры. Юным детективам понадобятся все профессиональные навыки: ловкость, сообразительность, логика и даже способность общаться жестами.
И, наконец, завершает серию экскурсий — ознакомительная. Здесь вы узнаете, как снимают романтическую комедию и исторический детектив, как двигается самолет без крыльев и кто они —все эти люди в титрах.
В этот раз ИА Регнум решило остановиться на обзорной. За полтора часа на ней обещают провести по ключевым локациям и рассказать много интересного.
Далеко не предел
Собрав гостей, местный экскурсовод Анна первым делом просит не теряться, ведь территория «Москино» очень большая. И уже через несколько минут все убедились в этом лично: 18 площадок, четыре павильона и 180 гектаров земли. И это только первая часть кинопарка, которую открыли в сентябре. В планах — около 64 локаций на 1100 гектарах земли.
«Это почти семь Голливудов! Сколько же тут можно будет снять фильмов?» — поинтересовался один из гостей.
«Более 200 в год. А ещё кинопарк станет крупнейшей мировой площадкой для натуральных съемок. По будням идет кинопроцесс, а по выходным приглашаем гостей», — отметила экскурсовод.
Улицы Берлина
Следующая точка маршрута — улицы Берлина. Атмосфера действительно очень реалистичная. По одну сторону — двухэтажные здания из багрового кирпича, старинные железные двери, слегка покосившиеся фонари и местные ларьки. Кажется, еще вчера по этой улице бегал юный разносчик газет, решивший потратить последний пфенниг на любимый рогалик. С другой стороны — мрачные, бетонные блоки той самой Берлинской стены. Снежные хлопья, что укрывали ворота КПП, добавляли происходящему особой реалистичности.
Как отмечает экскурсовод, большая часть локаций сделана с помощью легких материалов. Так площадку проще собирать и разбирать, создавая все новые и новые локации. Есть, конечно, объекты из бетона и железных балок. Но это скорее исключение.
«Кстати, в местных широтах снимали кинокартину «ГДР» Сергея Попова, а на лестнице Рейхстага — клип певицы Зиверт», — говорит Анна.
Разнообразие павильонов и огромная фотозона
Кстати, каждые выходные в парке проводят тематические мероприятия, вот и в День народного единства гости могли принять участие в настоящих съемках. Первая проходила в аутентичном здании питерского паба прошлого столетия. Режиссеры, операторы, сценарий, хлопушки и ты — в главной роли. Особенно весело было детям, которые радостно танцевали с любимыми киногероями под лучами софитов. В конце ребята вместе с родителями могли сделать памятное фото.
«Пришли сюда всей семьей, — делится впечатлениями многодетная мама Елена. — Прогулялись по заброшенной деревне, соборной площади, ковбойскому городку и даже приняли участие в съемках. На самом деле, когда у тебя трое детей и один подросток, найти что-то, что объединит всех, та еще задача. Но здесь получилось».
Сделав яркие кадры, группа продолжает ознакомление с площадками «Москино». За время экскурсии удалось посетить ковбойский городок, увидеть настоящий самолет, заброшенную деревню и Рейхстаг. Яркие эмоции вызвал павильон «Москва — 40», где снимали «Враг у ворот» и «По зову сердца».
«Не удивляйтесь, что некоторые дома разрушены, это все стилизация. Так выглядел город в годы войны. На здания наносили специальную светомаскировку, чтобы нельзя было отличить конструкцию во время налёта», — рассказала Анна.
По окончании экскурсии ещё одна «киношная» традиция — группа разбила кинотарелку. Отправляемся на Соборную площадь. Там можно посетить кузнеца, кукольное представление, монетный двор, кожевенную мастерскую и многое другое. Активная программа кинопарка «Москино» — это место, где каждый найдёт дело по душе. Будь то экскурсия, мастер-класс или фотосессия на фоне локаций.