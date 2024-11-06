Мурманск, 6 ноября, 2024, 08:53 — ИА Регнум. Рыболовное судно, на борту которого находятся 12 человек, потеряло ход в Баренцевом море. На помощь рыбакам отправились спасатели, сообщили 6 ноября журналистам в оперативных службах.

МЧС РФ/РИА Новости

Судно СРТ МК-0245 «Алиот», приписанное к порту Мурманска, находится в 110 км от берега. Предварительная причина ЧП — намотка на винт или вал винта. Пострадавших среди членов экипажа нет.

К судну, терпящему бедствие во время промысла, направили спасательное судно Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ» СМБ «Атрия».