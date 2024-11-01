Петропавловск-Камчатский, 1 ноября, 2024, 07:11 — ИА Регнум. Рыболовное судно «Калам», на борту которого, по предварительным данным, находится 31 человек, село на мель в районе северо-восточного побережья Камчатки. Об этом 1 ноября сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Андрей Шапран ИА REGNUM

В своём Telegram-канале ведомство уточнило, что инцидент произошёл ещё 30 октября в бухте Глубокая в Беринговом море. Отмечается, что угрозы для жизни людей нет. Проводится спасательная операция.

Судно не получило повреждений, разлива топлива удалось избежать. По факту произошедшего прокуратура инициировала проведение проверки.

Как сообщало ИА Регнум, 18 октября грузовое судно «Григорий Ловцов» накренилось и перевернулось при перегрузке песка и щебня в порту Корсаков на Сахалине. К месту инцидента направили вертолёт Ми-8.

На борту находились семь человек, троих из которых удалось спасти. Их направили в больницу. Позднее стало известно, что одного из спасённых с перевернувшегося судна моряков поместили в реанимацию. Ещё один член экипажа от госпитализации отказался.

Следствие возбудило уголовное дело по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта»).