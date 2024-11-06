Киев, 6 ноября, 2024, 08:19 — ИА Регнум. Так называемый «закон о дровах», предусматривающий уголовную ответственность за хранение дров или древесины без документов об их происхождении, не будет подписывать глава киевского режима Владимир Зеленский. Об этом 5 ноября сообщил советник Зеленского Дмитрий Литвин в беседе с Украинской службой Би-би-си.

Frank May/picture alliance/Global Look Press

Как пояснил Литвин, время на вето прошло по техническим причинам и Зеленский не будет подписывать закон.

Ранее ИА Регнум сообщало, что «закон о дровах» приняла Верховная рада Украины 10 октября, а 15 октября его направили на подпись главе киевского режима.

В Уголовный кодекс Украины предлагалось внести статью, в которой предусматривалось наказание за «перевозку, сбыт, хранение деревьев, кустарников или древесины без документов». В случае, если документов, подтверждающих законное происхождение древесины, у гражданина не было, за такое правонарушение предусматривалось наказание от штрафов до лишения свободы в зависимости от объёма древесины.

На Украине в ноябре 2025 года запретили экспорт дров. Глава правительства страны Денис Шмыгаль объяснил такой шаг необходимостью создать запасы данного вида топлива.