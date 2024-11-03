Киев, 3 ноября, 2024, 18:49 — ИА Регнум. Верховная рада Украины приняла закон, который вводит наказание, вплоть до тюремного срока, за хранение дров без документов. Об этом 3 ноября сообщил адвокат Алексей Кинебас изданию «Общественное».

РИА Новости / Ростислав Нетисов

Он отметил, что после подписания закона главой киевского режима Владимиром Зеленским многие сельские жители станут нарушителями. Ранее власти призывали украинцев запасаться дровами в преддверии зимы, а теперь за наличие дров на сумму более 30 000 гривен (около 70 тыс. рублей) им грозит уголовная ответственность.

«Например, два человека, супруги, хранят дрова на сумму свыше 30 000 гривен, не имеют документов, где они эти дрова купили. Уголовная ответственность предусмотрена от пяти до семи лет», — рассказал Кинебас.

Если же стоимость дров оценят в меньшую сумму, то ответственность будет административная. Например, за хранение пня без документов будет грозить штраф.

Как передавало ИА Регнум, на Украине в ноябре 2025 года запретили экспорт дров. Глава правительства страны Денис Шмыгаль объяснил это необходимостью создать запасы данного вида топлива.

15 октября 2024 года Шмыгаль сообщил, что на Украине уничтожены или повреждены 90% тепловой электрогенерации. Он заявил о необходимости предоставить населению альтернативные источники тепла и электричества.