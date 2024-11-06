Москва, 6 ноября, 2024, 09:00 — ИА Регнум. В России начал работу институт системообразующих территориальных сетевых организаций — СТСО. Это стало наиболее значимым изменением в отечественной электроэнергетике за последние годы, считают эксперты, опрошенные газетой «Известия». По их мнению, реализация закона положительно скажется на работе отрасли: снизятся неподконтрольные риски для надежности, сократится недоотпуск электроэнергии из-за аварий, повысится общая эффективность использования тарифных средств в регионах.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Закон об СТСО обсуждался в течение нескольких лет. Важность создания таких организаций отметил на Российской энергетической неделе президент Владимир Путин. По его словам, они будут действовать во всех регионах страны, став «своего рода центрами ответственности за электроснабжение, включая вопросы эксплуатации бесхозных — к сожалению, есть и такие — объектов, ликвидации последствий аварий на сетях и так далее».

Статус СТСО получает крупнейшая сетевая организация региона. Ее выбирают, исходя из правительственных критериев, однако финальное решение остается за субъектами Федерации. В 69 регионах СТСО стали структуры группы «Россети», на Дальнем Востоке — ДРСК (входит в «РусГидро»), а в Татарстане, Башкортостане, Иркутской области — местные энергокомпании. В Москве статус СТСО присвоен двум организациям — «дочке» «Россетей» и Объединенной энергетической компании.

СТСО уже получили свои первые поручения от министра энергетики Сергея Цивилева. Так, они должны подготовить планы по предотвращению и ликвидации аварий в случае их возникновения, сформировать силы межтерриториального реагирования и определить порядок их развертывания. Об этом речь шла на совещании, где обсуждалась подготовка к зиме.

Институт СТСО ориентирован в первую очередь на решение вопросов с надежностью электроснабжения, говорят эксперты. В российской энергетике на протяжении многих лет сохранялась ситуация, когда в одном регионе параллельно могли работать десятки сетевых организаций. При этом не все они обладали достаточными ресурсами для ремонтов оборудования и его модернизации. А надежность зависит от каждого участка сети. Есть регионы, где более 50% всех аварий связано именно с деятельностью небольших компаний, хотя их доля на рынке намного меньше, и отсутствием надзора за работой бесхозяйных объектов.

Сейчас правительство решает этот вопрос, говорит глава департамента по аналитике в электроэнергетической отрасли АЦ ТЭК Алексей Ильчук. Это делается через ввод критериев соответствия по количеству персонала, оборудования и возможностям быстрого устранения аварий. По данным Ильчука, с начала этого процесса количество ТСО снизилось с 3 тысяч до 988, а к 2025 году планируется сократить их число до 400 — по три-пять на регион.

Главный вопрос, который стоит перед отраслью — кто должен отвечать за электроснабжение потребителей сетевых организаций, утративших свой статус. Ввод СТСО подразумевает, что эти обязанности и другие задачи возьмут на себя они.

По словам заместителя министра энергетики РФ Евгения Грабчака, уже проделана большая работа по подготовке нормативной базы для формирования института СТСО, которые помогут обеспечить оперативную ликвидацию возникающих технологических нарушений и возьмут на себя ответственность за общее состояние электросетевого комплекса на территории отдельного региона.

«Большое количество ТСО и их разрозненность осложняли взаимодействие при ликвидации нештатных ситуаций и обслуживании сетей, в том числе бесхозяйных. Теперь функционирование энергетической инфраструктуры будет передано «в одни руки», — поясняет заместитель министра.

Другая задача СТСО — это повышение прозрачности финансирования отрасли. Компании будут участвовать в рассмотрении всех инвестпрограмм сетевых организаций своих регионов.

Для реализации функций гаранта надежного электроснабжения закрепляется модель тарифного регулирования «котел-сверху», поясняет Алексей Ильчук. В рамках этой модели платежи за услуги по передаче электроэнергии поступают в СТСО, а она, в свою очередь, расплачивается с организациями, к которым присоединены энергопринимающие устройства конечных потребителей.

Потребление электроэнергии в России растет быстрыми темпами. Это связано как с развитием экономики и транспорта, так и с переходом на электроотопление в ряде субъектов. При этом, как отмечает замглавы комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Федоров, неблагоприятные метеоусловия, наличие застарелых проблем энергетики зачастую связаны с недофинансированием.

«Закрепление статуса СТСО прежде всего должно позитивно повлиять на надежность энергоснабжения, добавить уверенности потребителям и самим энергетикам, сделать ситуацию более управляемой и прозрачной для регулятора, а значит, внести значимый вклад в социально-экономическое развитие наших регионов», — говорит Юрий Федоров.

Однако СТСО — это лишь один из инструментов, которые повысят надежность электроснабжения потребителей. Отрасли также необходимо приводить объекты сетевого хозяйства, для чего может потребоваться скорректировать действующие инвестиционные программы и распределение средств, поясняет Алексей Ильчук.

«Мы понимаем, что институт СТСО не решит в одночасье вопросы снижения аварийности устаревшего оборудования и обслуживания бесхозяйных объектов. Для его настройки необходимо время, чтобы потребители увидели заложенные положительные эффекты», — резюмирует замминистра энергетики Евгений Грабчак.