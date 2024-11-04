Москва, 4 ноября, 2024, 19:09 — ИА Регнум. Новым генеральным директором входящей в «Ростех» Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) может стать глава Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК) Вадим Бадеха, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Виталий Невар / РИА Новости

Собеседники газеты сообщили, что нынешний гендиректор ОАК Юрий Слюсарь в ближайшее время уйдёт в отставку. При этом газета «Ведомости» со ссылкой на источники заявила, что он может стать основным кандидатом на пост губернатора Ростовской области.

Источники «Ъ» отметили, что названные кадровые решения на данный момент не подписаны, однако с большей вероятностью их обнародуют в ближайшее время.

Бадеха родился 27 июля 1979 года в Свердловской области, окончил Уральскую государственную юридическую академию. В 2006–2007 годах занимал пост заместителя генерального директора Русской вертолётной компании. В 2009–2023 годах был гендиректором Уральского завода гражданской авиации. В феврале 2023 года его назначили генеральным директором ОДК.

Как передавало ИА Регнум, губернатор Ростовской области Василий Голубев 4 ноября сообщил, что уходит в отставку в связи с переходом на другую работу. В своём Telegram-канале он поблагодарил президента Владимира Путина, правительство РФ, а также жителей Ростовской области и своих коллег за поддержку.