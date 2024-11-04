Москва, 4 ноября, 2024, 15:24 — ИА Регнум. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко 4 ноября выступил на международном симпозиуме «Создавая будущее» в Москве, на котором за день до выборов в США представители 100 стран обсуждают будущее планеты.

Алексей Филиппов/РИА Новости

«На симпозиум у нас приехали участники, партнёры, гости из 100 стран мира, которые точно представляют абсолютное большинство жителей нашей прекрасной планеты. И для нас это очень важно», — сказал Кириенко на открытии симпозиума.

Кириенко отметил, что мероприятие проходит в День народного единства. По его словам, единство народа определяется не только традициями, но и видением будущего.

Он также напомнил, что в 2023 году на ВДНХ открылась Международная выставка-форум «Россия», которую за неполных девять месяцев посетили более 18 млн человек из 120 стран мира. Выставка показала, насколько интересно жителям РФ и гостям из других стран знать о достижениях нашего народа, заключил Кириенко.

Первый замглавы администрации президента подчеркнул значимость Дня народного единства. Он добавил, что в культуре России выражено уважительное отношение к истории, традициям и культуре каждого народа, не только проживающего на территории РФ.

Симпозиум «Создавая будущее» проходит в Москве с 4 по 6 ноября. Его миссия — возродить интерес общества к индустрии проектирования будущего через поддержку государства и бизнеса. В программе симпозиума запланированы более 60 мероприятий по направлениям: «Будущее человека», «Будущее технологий», «Будущее многополярного мира», «Будущее цивилизаций».