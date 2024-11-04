Минск, 4 ноября, 2024, 14:07 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил сократить на 10-11% добычу калийных удобрений из-за низких мировых цен. Слова лидера республики передаёт госагентство Белта.

РИА Новости / Александр Казаков

«Может быть, нам с россиянами переговорить, посоветоваться и процентов на 10, может, 11, снизить добычу калийных удобрений. Не то что дефицит на рынке появится, а все поймут, что это дорогая продукция и за неё надо платить соответствующие средства», — заявил Лукашенко на мероприятии по согласованию назначения Андрея Рыбакова генеральным директором ОАО «Беларуськалий».

При этом белорусский лидер добавил, что снижение добычи сырья не должно отразиться на выплате зарплат работникам предприятий.

Лукашенко отметил, что мировые цены на калийные удобрения очень низкие, при этом работа шахтёров непростая. По его словам, на данный момент калийные удобрения приходится продавать «за бесценок, почти по себестоимости, а то и ниже».

Кроме того, Александр Лукашенко сообщил, что у Белоруссии достаточно запросов на калий и совместное производство удобрений. При этом называть государства, предлагающие сотрудничество, он не стал.

Совет Евросоюза внёс белорусское производство калийных удобрений «Беларуськалий» в санкционные списки в 2022 году, обосновав это ситуацией на Украине. Компания подавала иск в суд ЕС, однако он был отклонён.

Ранее ИА Регнум передавало, что из-за прекращения импорта газа из России европейские страны столкнулись с серьёзными трудностями в производстве удобрений. Это вынудило западных фермеров массово скупать удобрения у Москвы.