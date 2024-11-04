Лос-Анджелес, США, 4 ноября, 2024, 12:50 — ИА Регнум. Американский музыкальный продюсер и композитор Куинси Джонс, выпустивший самый продаваемый альбом Майкла Джексона Thriller, скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщает 4 ноября Associated Press.

Leo Claudio De Petris/Global Look Press

Джонс умер накануне вечером в своём доме, расположенном в районе Бель-Эйр в Лос-Анджелесе, в окружении родных. Причина смерти не называется.

«И хотя это невероятная потеря для нашей семьи, мы радуемся тому, что он прожил замечательную жизнь, и знаем, что такого, как он, больше не будет», — говорится в заявлении семьи.

Куинси Джонс родился 14 марта 1933 года в Чикаго. В школе начал играть на трубе, а позже, во время гастролей с оркестром Лайонела Хэмптона, проявил композиторский дар. В частности, Джонс написал более 80 музыкальных композиций для фильмов «Хватай деньги и беги», «Остин Пауэрс: Голдмембер», «Золото Маккенны», «Ограбление по-итальянски» и других.

Певец Майкл Джексон, сотрудничая с Джонсом, также выпустил пластинки Off the Wall, Bad и Dangerous. Продюсер также работал с Фрэнком Синатрой, Реем Чарльзом и другими знаменитыми исполнителями.

На счету Джонса 79 номинаций на премию «Грэмми» и 27 полученных статуэток, а также награды «Оскар», «Эмми» и «Тони». Джонсу принадлежат собственный лейбл звукозаписи Qwest Records и 27 студийных альбомов. Последний, Sanford & Son, вышел в 2010 году.