Махачкала, 4 ноября, 2024, 05:16 — ИА Регнум. Два фигуранта уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере заместителем начальника полиции махачкалинского линейного управления МВД России на транспорте Казбеком Мурзаевым, обвиняемые в посредничестве при совершении преступления, не признали вину. Об этом свидетельствуют судебные документы.

Иван Шилов, ИА REGNUM Суд

Фамилии фигурантов, отказавшихся признать вину в инкриминируемом деянии, — Гаджалиев и Аллахкулиев, уточняет ТАСС. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 Уголовного кодекса РФ («Посредничество во взяточничестве»).

Как передавало ИА Регнум, 17 июля Басманный суд Москвы арестовал Казбека Мурзаева на срок до 25 августа. Срок следствия по делу и мера пресечения в виде заключения под стражу продлён до конца ноября. По версии следствия, Мурзаев, обвиняемый в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса РФ («Получение взятки в особо крупном размере»), получил взятку в размере 13 миллионов рублей.

Как уточнили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу, Мурзаев был отстранён от служебных обязанностей в июне 2024 года.