Казань, 3 ноября, 2024, 23:08 — ИА Регнум. Нефтяная компания «Татнефть» подала судебный иск на 5,6 млрд рублей к акционерному обществу «Туполев» и его филиалу — Казанскому авиационному заводу им. С. П. Горбунова. Исковое заявление зарегистрировано 1 ноября, следует из картотеки Арбитражного суда Татарстана.

ИЗВЕСТИЯ/Владимир Суворов

Суть претензий «Татнефти» не уточняется. В картотеке указано, что иск относится к категории экономических споров по гражданским правоотношениям.

АО «Туполев» входит в Объединённую авиастроительную корпорацию «Ростеха».

Как передавало ИА Регнум, 26 октября стало известно, что инспекция Федеральной налоговой службы (ФНС) по Челябинской области намерена взыскать с ООО «Центр пищевой индустрии — Ариант» («ЦПИ-Ариант») задолженность на сумму почти 240 млн рублей. В отношении уральского производителя вина и виски в октябре открыли два исполнительных производства и ввели обеспечительные меры.

Уточнялось, что ранее компания не исполнила требования об уплате задолженности, возникшей в августе, со сроком погашения 23 сентября. В Россельхозбанке, у чьей структуры («РСХБ-Финанс») этот актив находится в управлении, подтвердили наличие задолженности у «Арианта».