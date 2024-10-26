Челябинск, 26 октября, 2024, 14:31 — ИА Регнум. Инспекция Федеральной налоговой службы (ФНС) по Челябинской области намерена взыскать с ООО «Центр пищевой индустрии — Ариант» («ЦПИ-Ариант») задолженность на сумму почти 240 млн рублей. Об этом со ссылкой на источник 26 октября сообщило РБК.

Александр Кряжев/РИА Новости

Как следует из базы Федеральной службы судебных приставов, в отношении уральского производителю вина и виски в октябре открыли два исполнительных производства и ввели обеспечительные меры.

Уточняется, что ранее компания не исполнила требования об уплате задолженности, возникшей в августе, со сроком погашения 23 сентября. В Россельхозбанке, у чьей структуры («РСХБ-Финанс») этот актив находится в управлении, подтвердили наличие задолженности у «Арианта».

Как сообщало ИА Регнум, в конце марта Генпрокуратура России потребовала изъять в пользу государства активы группы «Ариант» в связи с иском о взыскании неосновательного обогащения с бывших владельцев промышленной группы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). Прокуроры увеличили сумму по иску с 28,53 млрд рублей до 105 млрд рублей.

В апреле «Ариант» обратилась в Верховный суд с жалобой на нарушения при рассмотрении Арбитражным судом Челябинской области иска об изъятии «Кубань-Вино» и других активов группы в пользу государства.

Инициаторы обращения считают, что судьи продемонстрировали «личную заинтересованность» и предпочтение для одной из сторон процесса — Генпрокуратуры. В ходе заседаний 1 и 5 апреля ответчики и третьи лица заявили более 20 ходатайств, однако суд все их отклонил, а ходатайство надзорного ведомства было удовлетворено.

«Кубань-Вино» — одна из крупнейших виноделен России. Компания по производству вин была создана в 1956 году, в 2003-м она вошла в состав группы компаний «Ариант».