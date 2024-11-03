Москва, 3 ноября, 2024, 16:32 — ИА Регнум. На полке одного из московских супермаркетов женщина обнаружила упаковку рукколы с живой лягушкой внутри. Видео с земноводным, сидящим среди зелёных листьев, распространилось в Сети.

кадр из видео

Как передавало ИА Регнум, в 2023 году жительница Новосибирска во время прогулки с собакой нашла на улице кота в туго замотанном мешке. Соседи предположили, что кто-то таким способом решил избавиться от животного под видом мусора.

В 2019 году житель Москвы нашел в одном из мусорных контейнеров на востоке столицы енота. Он сдал его в столичный департамент природопользования. В ведомстве уточнили, что состояние енота было нормальным, хоть он и был напуган происходящим.