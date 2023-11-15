Новосибирск, 15 ноября, 2023, 15:50 — ИА Регнум. В Новосибирске во время утренней прогулки с собакой в частном секторе местная жительница нашла странный мешок из-под сахара, туго перемотанный верёвкой. Из-него раздавалось фырканье и торчали когти. Об этом 15 ноября сообщило издание Ngs.ru.

Svetlana Vozmilova/Global Look Press

«Шипел, как будто ёжик», ― поделилась женщина.

Она решила открыть мешок, но сделать это сразу не получилось: чтобы развязать его потребовалось несколько минут. Внутри оказался большой рыжий кот. Сибирячка отметила, что животное ластилось и было похоже на домашнее. Посидев немного на руках, животное запрыгнуло на дерево.

Соседи считают, что кто-то таким способом решил избавиться от кота под видом мусора — по средам приезжает машина и забирает пакеты с улицы.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре в Москве в отношении 33-летнего мужчины возбудили уголовное дело. В полицию обратились неравнодушные граждане, которые рассказали о размещённом в Сети видео с жестоким обращением с котёнком. Также была получена информация о том, что предполагаемый живодёр находится на складе в Тарном проезде. Подозреваемого задержали. Котёнка обследовали ветеринары, а после его забрали себе неравнодушные люди.

В октябре девятиклассница одной из школ Сыктывкара принесла в школу расчленённого кота и вместе с подругой показывала останки животного ученикам. По факту происшествия полиция начала проверку.

В Москве в начале ноября спасли кота-автопленника, который четыре дня находился в запертой машине без воды и еды. Полиция задержала владельца автомобиля. Его увезли в психиатрическую клинику из-за неадекватного поведения.