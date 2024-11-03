Полтава, Украина, 3 ноября, 2024, 12:59 — ИА Регнум. В Полтаве на месте снесённого памятника поэту Александру Пушкину поставили инсталляцию «Ракета», которая, по замыслу дизайнера, должна вызвать «когнитивный диссонанс». Об этом в воскресенье, 3 ноября, сообщило издание «Страна. ua».

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Дизайнер Роксолана Дудка заявила, что объект является сложной аллюзией на ракеты, установленные на детских площадках во времена Советского Союза.

«Конструкция вызывает визуально-когнитивный диссонанс в контексте современной украинской реальности», — отметила автор арт-объекта.

Решение о сносе памятника поэту, а также Герою Советского Союза генералу армии Николаю Ватутину и генерал-лейтенанту Алексею Зыгину было принято в Полтаве в 2023 году. За снос проголосовали 26 из 28 депутатов горсовета.

Как передавало ИА Регнум 29 октября, рабочая группа по декоммунизации городского совета Киева одобрила снос памятников писателю Михаилу Булгакову, поэтессе Анне Ахматовой и композитору Михаилу Глинке. Как заявили в органе, процессы декоммунизации на Украине продолжаются.