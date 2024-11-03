Киев, 3 ноября, 2024, 06:12 — ИА Регнум. На Украине женщины и люди с инвалидностью будут привлечены к мероприятиям по разминированию территорий. Об этом 2 ноября сообщило минобороны Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Мина

«Одной из главных целей противоминной деятельности в системе министерства обороны является равный доступ к работе в этой сфере, в частности, увеличение привлечения женщин, ветеранов, лиц, пострадавших от взрывоопасных предметов, и лиц с инвалидностью», — говорится на сайте оборонного ведомства Украины.

Данный вопрос, в частности, поднимался на семинаре «Равные возможности: привлечение людей с инвалидностью к занятости в противоминной деятельности», который прошёл в Киеве при финансовом содействии правительства Швеции, сообщило министерство.

Отмечается, что программа по трудоустройству людей с инвалидностью, среди которых ветераны войны, на Украине реализуется в рамках ООН. Так, программа включает в себя обучение анализа спутниковых снимков и кадров с беспилотников для обнаружения и картографирования загрязнённых минами территорий, пояснили в минобороны Украины.

Как передавало ИА Регнум, 24 октября председатель совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко ранее предложил готовить украинских женщин к военной службе. При этом он пояснил, что военную подготовку для женщин следует ввести не для призыва их на фронт, а с целью консолидации общества.

Решение о массовой обязательной мобилизации женщин на Украине 2 ноября призвала принять основатель украинского Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская.