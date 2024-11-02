Казань, 2 ноября, 2024, 21:21 — ИА Регнум. Четыре грузовика столкнулись на трассе М-7 «Волга» под Казанью, три из них загорелись. Об этом 2 ноября сообщила Госавтоинспекция Татарстана.

«На 778-м километре автодороги М-7 «Волга» столкнулись четыре грузовых автомобиля, в результате чего произошло возгорание трёх из них», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что два водителя получили лёгкие травмы. Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают автоинспекторы.

Как передавало ИА Регнум, 2 ноября в городе Омутнинске Кировской области фура врезалась в остановку. Пострадали три человека, один их них госпитализирован. В результате столкновения кирпичная остановка была полностью разрушена. Прибывшие сотрудники МЧС разобрали рухнувшие конструкции, людей под завалами не обнаружено.