Кировская область, 2 ноября, 2024, 18:45 — ИА Регнум. В городе Омутнинске Кировской области фура врезалась в остановку, пострадали три человека. Об этом 2 ноября сообщило региональное управление МЧС.

ГУ МЧС России по Кировской области

«В результате столкновения кирпичная остановка была полностью разрушена. Три человека получили травмы различной степени тяжести, один из них госпитализирован», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что инцидент произошёл на улице Коковихина. Прибывшие сотрудники МЧС разобрали рухнувшие конструкции, людей под завалами не обнаружено.

Как передавало ИА Регнум, 21 октября в Санкт-Петербурге тягач с полуприцепом, двигаясь по мосту на Московском шоссе, наехал на силовое ограждение. После этого грузовик перевернулся и загорелся, кабина рухнула вниз. Водителя выбросило из кабины, он погиб.

Позднее в Сети появились кадры падения горящего грузовика с моста. Сначала виден густой дым, поднимающийся над путепроводом. Затем с моста падает передняя часть фуры, охваченная пламенем. После падения кабина продолжает гореть.