Одесса, Украина, 2 ноября, 2024, 20:46 — ИА Регнум. В Одессе военный избил на автомобильной дороге женщину, а когда за неё заступился мужчина, выстрелил в него из травматического пистолета. Об этом 2 ноября сообщило украинское издание «Страна. ua».

Кадр из видео

По информации журналистов, инцидент произошёл вечером 1 ноября. Военный был в гражданской одежде, у него возник конфликт с двумя женщинами, в ходе которого он стал избивать одну из них. За потерпевшую заступился прохожий, но агрессор выстрелил в него и скрылся с места преступления.

Пострадавший мужчина получил ранения груди и шеи. Его доставили в больницу. Полиция нашла и задержала стрелявшего, у него нашли при себе травматический пистолет.

Как передавало ИА Регнум, во Львове пьяный украинский военный сильно избил знакомого, а потом изнасиловал его металлической палкой. Потерпевшего доставили в реанимацию, он скончался от полученных травм. Злоумышленник попросил суд не наказывать его, так как он планирует вернуться в армию.

1 июля в Одессе пьяная 17-летняя девушка случайно застрелила бойца Вооружённых сил Украины из его автомата, когда они вместе распивали спиртное. Военный не сдал оружие после возвращения с фронта. В связи с происшествием возбуждено уголовное дело об убийстве по неосторожности.