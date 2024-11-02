Львов, Украина, 2 ноября, 2024, 17:09 — ИА Регнум. Во Львове пьяный украинский военный сильно избил своего знакомого в гостинице, после чего изнасиловал его. От полученных травм потерпевший умер в реанимации. Об этом в субботу, 2 ноября, сообщило издание «Страна. ua».

Karl-Josef Hildenbrand/Global Look Press

Инцидент произошёл ещё 6 сентября. Военнослужащий украинской армии, вернувшийся с учений в Британии, остановился в двухзвёздочной гостинице во Львове. Вэсэушник был пьян и во время конфликта сильно избил знакомого, зашедшего к нему в номер. Помимо этого он изнасиловал мужчину металлической палкой. Потерпевший попал в реанимацию в тяжёлом состоянии, где скончался от травм.

Военнослужащий просил не наказывать его, потому что он якобы планировал вернуться в армию. Суд решением от 29 октября заключил его под стражу.

Как передавало ИА Регнум 1 июля, в Одессе 17-летняя девушка случайно застрелила украинского военного из автомата. Перед этим они распивали алкоголь. Было возбуждено уголовное дело об убийстве по неосторожности.