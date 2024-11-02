Калининград, 2 ноября, 2024, 17:13 — ИА Регнум. Власти Калининграда разыскивают неизвестных, обстрелявших из пневматики автобус и трамвай с пассажирами. Об этом 2 ноября сообщила городская администрация.

Администрация Калининграда

Инцидент произошёл накануне вечером. Автобус подвергся атаке на Нарвской, трамвай — на Ленинском проспекте в районе торгового центра «Европа».

«Разумеется, что первым делом мы пишем заявления в полицию, но если найдутся очевидцы, то поймать негодяев будет намного проще», — указано в Telegram-канале администрации.

Отмечается, что ремонт одного лишь кресла в трамвае «Корсар» обходится в 234 тыс. рублей. При этом нападение на общественный транспорт стало шестым по счёту в текущем году. Ранее под обстрел дважды попали автобусы и четырежды трамваи.

Администрация попросила очевидцев поделиться информацией и, по возможности, предоставить записи с видеорегистраторов для поиска преступников. Предполагается, что стрелок мог передвигаться на машине.

Как сообщало ИА Регнум, в июне полиция Санкт-Петербурга установила личность злоумышленника, открывшего стрельбу по стёклам пассажирского автобуса № 33 у станции метро «Лесная». Пневматический пистолет 13-летнему подростку дал друг. По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.