Москва, 2 ноября, 2024, 16:57 — ИА Регнум. Совладелец производителя детского питания «Прогресс» (бренды «ФрутоНяня, «Липецкий бювет», «Малышам») Ольга Белявцева сохранила моноритарную долю в компании после выкупа мажоритарных долей другими акционерами. Об этом 2 ноября сообщил РБК.

Андрей Виноградов Ольга Белявцева

Уточняется, что другие доли приобрели структуры, близкие к владельцу Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимира Лисина. Стоимость сделки могла превысить 75 млрд рублей.

Представитель активов Белявцевой Антон Чертков не стал комментировать изданию сделку, но подтвердил, что предпринимательница останется в компании.

«Ольга Белявцева была и остается акционером АО «Прогресс», активно участвует в управлении и продолжит способствовать росту и успеху компании», — заявил он.

Белявцева помимо «Прогресса» является акционером производителя полимерных изделий «Бипласт» и «Агроном-сада», выращивающего яблоки. В 2023 году Forbes поставил её на 12-ю строчку в списке 20 богатейших женщин России с состоянием в 600 млн рублей.