Москва, 2 ноября, 2024, 14:56 — ИА Регнум. На Лефортовской набережной в Москве в результате благоустройства появились новые пешеходные маршруты. Об этом 2 ноября сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

Телеграм-канал «Городское хозяйство Москвы»

«Главной задачей было обустроить удобные пешеходные маршруты для студентов и преподавателей МГТУ имени Н. Э. Баумана, жителей близлежащих домов, сделать пространства вдоль воды комфортными для москвичей»,— приводит его слова Telegram-канал Городского хозяйства Москвы.

Один из маршрутов протянулся от главного корпуса МГТУ имени Н. Э. Баумана до факультета энергомашиностроения. Также для пешеходов появилась новая дорожка от Лефортовской площади до набережной.

Перед Лефортовским дворцом на месте обветшалых строений специалисты организовали дополнительный подход к главному корпусу вуза, обновили гранитное мощение лестничного схода у здания, на территории разместились лавочки и система видеонаблюдения.

Тротуар вдоль Лефортовской набережной расширили. Также установили защитные экраны и фонари с энергоэффективными светильниками и реорганизовали зону парковки. В районе набережной планируется высадить около 30 красных клёнов.

Ранее, 17 октября, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении основных работ по благоустройству набережных Яузы. В порядок привели свыше 20 км прогулочных зон. Обновлённые набережные украсили архитектурный облик столицы и стали комфортнее для пешеходов, автомобилистов и пассажиров общественного транспорта. На большей части набережных для удобства были изменены схемы движения.

В начале октября стало известно, что на набережной музея-заповедника «Коломенское» в Москве появятся спортивный кластер и семейно-досуговый центр. На причале «Коломенское» монтируют каркасы для будущих павильонов речного транспорта. Недалеко от места впадения реки Жужи в Москву-реку обустраивают свадебный сад с амфитеатром, церемониальной и смотровой площадками.